Бишкек, , 15:02 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы задержали киргизстанку, пытавшуюся незаконно ввезти в Киргизию ювелирные изделия стоимостью свыше 53 млн сомов (46,4 млн рублей). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

У прилетевшей в столичный аэропорт «Манас» пассажирки нашли в багаже 17 кг золотых украшений, которые она привезла с собой из другой страны.

Женщина попыталась пронести драгоценности через таможню без оформления соответствующих документов, но сделать это ей не удалось.

По факту контрабанды золота возбуждено уголовное дело.