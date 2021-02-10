Чебоксары, , 14:59 — REGNUM В Чувашии вынесли приговор двум злоумышленникам, похитившим иконы из монастыря. Им назначено реальное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Кража была совершена в августе 2020 года. Из Александро-Невского мужского монастыря, расположенного в Моргаушском районе, было похищено шесть икон. Правоохранители установили, что вор разбил окно и «варварски выломал святыни», а сообщник поджидал его на автомобиле за пределами монастыря.

По данным полиции, накануне кражи фигурант уголовного дела побывал в храме, сделав несколько фотографий. В поле зрения попали двое жителей Владимирской области, у которых при задержании изъяли три похищенные иконы, другие святыни были выброшены в канаву.

Моргаушский районный суд Чувашии признал обоих мужчин виновными в краже. Один из мужчин получил 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщник осуждён на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 72-летняя жительница Чувашии после общения с телефонными мошенниками лишилась почти 2,5 млн рублей, полученных от продажи квартиры. В ходе разбирательств выяснилось, что пенсионерку привлекла реклама о дополнительном заработке от участия в торговых акциях, в результате чего на неё вышли аферисты.

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