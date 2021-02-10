Сургут, Югра, , 14:54 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью новорождённому и годовалой девочке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 9 февраля 2021 года в период с 16:00 до 17:00 в одной из квартир в Сургуте 1,5 месячный мальчик и 1,5 годовалая девочка получили тяжёлые травмы головы и других частей тела. Дети госпитализированы.

На причастность к побоям проверяются мать детей и её сожитель. Они подозреваются в совершении преступления по п."б» ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).