Новотроицк, Оренбургская область, , 14:40 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области утром 10 февраля в экстренном порядке эвакуировали учеников школы № 10. Причиной стала информация, поступившая в дежурную часть, о готовящемся взрыве здания образовательного учреждения, сообщает nokstv.ru.

Школьников разместили в фойе здания, принадлежащего ДЮСШ №1. Сведения о минирования оказались ложными. Во время обследования объекта взрывчатых веществ не обнаружено.

Стоит отметить, что 10 февраля проходит итоговое собеседование по русскому языку по допуску к ОГЭ (устный русский). Из-за инцидента в школе № 10 его пришлось перенести на 10 марта.

По данным областного минбра, в регионе почти 20 тысяч девятиклассников принимают участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Мероприятие проводится в традиционном очном формате. Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников как обязательное. Его успешная сдача является условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бугуруслане задержан лжеминер, который заявил о готовящемся взрыве здания администрации города. Возбуждено уголовное дело. Задержанному горожанину грозит до трех лет лишения свободы.

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