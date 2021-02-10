Архангельск, , 14:32 — REGNUM В Архангельске из горящего дома пожарные спасли 17 человек, 12 из них — дети.

Как сообщил ИА REGNUM в Службе спасения, возгорание произошло в одном из деревянных многоквартирных домов на острове Бревенник раним утром, 10 февраля.

Прибывшие на место пожарные спасли из охваченной дымом квартиры многодетную семью, включая шестерых детей в возрасте от полутора до 15 лет.

«В квартире на первом этаже тоже оказалось шестеро детей. Всех погорельцев временно приютила у себя соседка из первого подъезда», — сообщили в Службе спасения.

Отмечается, что жильцам дома после проверки здания в январе 2021 года запретили использовать печное отопление из-за неудовлетворительного состояния печей.

«Но вероятно, они всё-таки затопили печь, по свидетельствам пожарных, она была тёплой», — отметили в ведомстве.

Добавим, что в Архангельске установилась морозная погода, температура воздуха опустилась до — 20.