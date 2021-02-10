Невьянск, Свердловская область, , 14:54 — REGNUM На начальника исправительной колонии № 46 в Невьянске (Свердловская область) и ещё одного человека заведено уголовное дело о коррупции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Дело открыто по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п."б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Следствие считает, что руководитель получал денежные взятки через посредника за «общее покровительство и попустительство по службе от ряда осуждённых». Такие факты выявлены в ходе оперативно-розыскной работы оперативников ФСБ и сотрудников управления собственной безопасности ГУФСИН.

В СКР продолжают все следственные действия в связи с уголовным делом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловкой области осудили за коррупцию бывшую замглавы свердловского управления ФССП.

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