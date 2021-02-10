Лулео, , 14:48 — REGNUM В Норботтене, расположенном в северной части Швеции, 30 медицинских работников вакцинировались от COVID-19, несмотря на то что они не входили в одну из приоритетных групп вакцинации. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В середине января власти одного из местных муниципалитета связались с региональным координатором, отвечающим за вакцинацию, и сообщили, что после иммунизации граждан у них осталось несколько лишних ампул с препаратом. Местные чиновники спросили, могут ли они вакцинировать медиков, которые ставили прививки другим гражданам, но получили отказ.

Тем не менее, отмечают журналисты, 22 января 30 медицинских работников проигнорировали приказ вышестоящего руководства и сделали друг другу прививки от COVID-19.

Сообщается, что данный инцидент передан на рассмотрение Анне-Стине Нордмарк Нильссон, которая отвечает за вакцинацию в Норботтене.

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