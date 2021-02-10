Брянск, , 14:22 — REGNUM Трое подростков похитили продукты питания и напитки из супермаркета в Бежицком районе Брянска. Общая стоимость неоплаченных товаров составила почти семь тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Похитителей установили по камерам видеонаблюдения. На записи видно, что трое подростков набрали в корзины шоколад, чипсы и безалкогольные напитки, а потом переложили всё пакеты и вышли из магазина. Менеджеры торговой точки подсчитали, что приятели вынесли товары на 6921 рубль.

Сотрудники полиции опознали подростков — это двое 15-летних жителей Фокинского района и 16-летний житель Советского района Брянска. Они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и состояли на профилактическом учёте. Похищенные продукты они продали в уличные киоски, а вырученные деньги разделили между собой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.