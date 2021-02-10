Москва, , 14:25 — REGNUM Участник несанкционированной акции протеста в Москве Алексей Миляев арестован по решению Пресненского суда за применение насилия к представителю власти. Об этом сообщили 10 февраля в пресс-службе суда.

В районный суд ранее поступило соответствующее ходатайство. Следствие просило поместить 22-летнего Миляева под стражу до 8 апреля текущего года. Его обвиняют в преступлении по части 1 статьи 318 УК РФ, пояснили в суде ТАСС.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видеоролик, снятый на незаконном митинге 23 февраля в столице. В кадре молодой человек в маске наносит удары сотруднику полиции, а затем пытается сорвать с него шлем, ухватившись за забрало.

По данным полиции, в митинге участвовали около 4 тыс. человек. Как сообщало ИА REGNUM, после незаконной акции были возбуждены несколько уголовных дел о применении силы к правоохранителям, хулиганстве, повреждении машины ФСБ и препятствовании дорожному движению.

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