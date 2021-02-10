Казань, , 13:45 — REGNUM В Казани сотрудники полиции 9 февраля задержали мужчину, подозреваемого в краже 433 тыс. рублей. Пострадавший обратился с заявлением в отдел полиции «Промышленный» 3 февраля, сообщает пресс-служба управления МВД России по г. Казани.

Потерпевший заявил, что хотел отложить некую сумму денег, но обнаружил пропажу своих накоплений, которые хранил в квартире по месту жительства. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 26-летний брат супруги потерпевшего. Он дал признательные показания, заявив, что знал о накоплениях и месте их хранения. Часть похищенного злоумышленник потратил, остальные денежные средства были изъяты полицейскими. Расследование уголовного дела продолжается. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии сотрудники полиции раскрыли кражу крупной суммы денег у 80-летней женщины.

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