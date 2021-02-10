Ярославль, , 13:18 — REGNUM В Ярославской области в больнице №2 имени Пирогова города Рыбинска в некоторых палатах мёрзнут больные. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы заявила глава регионального отделения партии «Единая Россия», депутат областной думы Ольга Хитрова.

Больница имени Пирогова

«Связано это как раз с тем, что большие теплопотери, здание давно не видело ремонта, поступают жалобы от жителей. С главным врачом мы были на связи. Там не во всех палатах холодно, в некоторых нормальный температурный режим, но в некоторых очень низкий — всего 10−13 градусов. Мы сегодня с коллегами по фракции «Единая Россия» приняли решение: из тех средств, которые мы собирали, закупили обогреватели и машина с ними уже отправилась в больницу» — сказала Ольга Хитрова.

Депутат спросила представителей департамента здравоохранения, как исполнительная власть будет исправлять ситуацию. Оказалось, что больным нужно подождать.

«Больница заявила свою потребность в проведении капитального ремонта — замене крыш, элементов тепло‑ и водоснабжения. Всего, что входит в понятие капитальный ремонт. Поэтапные ремонты в этой больнице начинаются в 2022 году и должны быть завершены до 2025 года», сказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

Ремонт будет сделан по программе «Модернизация первичного звена». А пока его нет, больным придётся довольствоваться теплом от «Единой России».

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