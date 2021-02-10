Ярославль,
10 февраля 2021, 13:18 — REGNUM В Ярославской области в больнице №2 имени Пирогова города Рыбинска в некоторых палатах мёрзнут больные. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы заявила глава регионального отделения партии «Единая Россия», депутат областной думы Ольга Хитрова.
«Связано это как раз с тем, что большие теплопотери, здание давно не видело ремонта, поступают жалобы от жителей. С главным врачом мы были на связи. Там не во всех палатах холодно, в некоторых нормальный температурный режим, но в некоторых очень низкий — всего 10−13 градусов. Мы сегодня с коллегами по фракции «Единая Россия» приняли решение: из тех средств, которые мы собирали, закупили обогреватели и машина с ними уже отправилась в больницу» — сказала Ольга Хитрова.
Депутат спросила представителей департамента здравоохранения, как исполнительная власть будет исправлять ситуацию. Оказалось, что больным нужно подождать.
«Больница заявила свою потребность в проведении капитального ремонта — замене крыш, элементов тепло‑ и водоснабжения. Всего, что входит в понятие капитальный ремонт. Поэтапные ремонты в этой больнице начинаются в 2022 году и должны быть завершены до 2025 года», сказала заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.
Ремонт будет сделан по программе «Модернизация первичного звена». А пока его нет, больным придётся довольствоваться теплом от «Единой России».
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