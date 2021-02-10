Иркутск, , 13:05 — REGNUM Отсутствие маркировки послужило причиной, по которой на котельной завода ЖБИ в Иркутске сожгли партию лососевой икры общим весом 2,4 кг. Подробности сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Изъятая икра Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Печь, в которой сжигали икру Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Подозрительная продукция (13 контейнеров без указания производителя, даты производства и срока годности) была изъята правоохранительными органами в магазине «Форелька» по улице Подаптечный областного центра в ходе рейда по проверке качества рыбного деликатеса в канун Нового года.

Помимо изъятия и уничтожения продукции, руководство магазина получило штраф в размере 20 тысяч рублей.