Уфа, , 13:06 — REGNUM Фермер погиб в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Сообщается, что несчастный случай произошел 4 февраля с 55-летним руководителем фермерского хозяйства. Мужчина наводил порядок в помещении амбара. В какой-то момент на него опрокинулся сепаратор зерна. В результате фермер получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудникам Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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