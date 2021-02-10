Можга, Удмуртия, , 12:47 — REGNUM В отношении жительницы Можги утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по ч.1 ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ («Оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников полиции»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе расследования выяснилось, что в ноябре 2020 года обвиняемая вместе со своим знакомым отказывалась покидать гостиницу по истечение оплаченного срока. На вызов сотрудников гостиницы приехали трое полицейских. Женщина вела себя агрессивно, один из правоохранителей стал снимать ее действия на телефон.

После этого она высказала оскорбления в адрес одного из полицейских, а другому нанесла удар коленом, «причинив физическую боль».

Материалы дела направляются в Можгнский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года в отношении студентки одного из образовательных учреждений Глазова вынесли приговор по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). девушка была доставлена в отделение полиции за совершении мелкого хулиганства в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола об административном правонарушении она стала агрессивно себя вести, нецензурно выражаться. Следователь сделала задержанной замечания, но ей это не понравилось и она, схватив металлический стул, попыталась нанести удар, кинув стул, затем ударила следователя по лицу и пнула в живот. Приговор суда ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с испытательным сроком два года.

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