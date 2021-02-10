Уфа, , 12:48 — REGNUM Запрещенные вещества в посылке с препаратом для похудения обнаружили в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Сообщается, что запрещенный препарат был обнаружен сотрудниками таможни в посылке, которая пришла в Башкирию из Казахстана местной жительнице: женщина заказала 15 упаковок по 96 капсул средства для похудения (всего в посылке находилось 1452 капсул).

Эксперты установили, что капсулы содержат сильнодействующее вещество сибутрамин: всего в парии содержалось 389,5 грамм этого вещества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного перемещения сильнодействующих веществ.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане разоблачена группа подростков, торговавших наркотиками