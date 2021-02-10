Афины , , 12:44 — REGNUM Самодельное взрывное устройство приведено в действие неизвестными возле здания в Афинах, в котором находятся офисы местных газет «Демократия», «Эстия» и Espresso. Об этом 10 февраля сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМNА).

Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал, а зданию был нанесен ущерб. При этом указывается, что самодельное устройство, которое состояло из нескольких газовых баллончиков, было подложено к подъезду здания, в котором находятся офисы трех изданий, в афинском районе Панграти. Взрыв прогремел в 03:30 (04:00 мск).

Также отмечается, что расследованием произошедшего занимается Управление безопасности столичной области Аттика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане арестованы трое из шести задержанных членов террористического сообщества.