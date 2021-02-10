Мурино, Ленинградская область, , 12:29 — REGNUM В Ленинградской области пенсионер забил до смерти, а затем расчленил сотрудницу банка, которая, как ему показалось, неподобающе себя вела во время совместного застолья. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Пропавшую 6 февраля жительницу Ленобласти нашли расчленённой. Поисковая группа «Лиза Алерт» Питер

О пропаже 37-летней жительницы города Мурино Всеволожского района Ленинградской области Татьяны С. в полицию сообщил ее младший брат. Он рассказал, что с 6 февраля о месте нахождения сестры, работающей в одном из петербургских банков, ему ничего не известно. В последний раз когда ее видели, женщина была одета в светло-серую куртку, бежевые ботинки, белую вязанную шапку и имела при себе белую сумку. К поискам пропавшей были привлечены участники волонтёрского движения «Лиза Алерт».

10 февраля вдоль дороги «Санкт-Петербург — Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской были обнаружены части женского тела, упакованные в пакеты.

По данному факту Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На поиски убийцы были брошены все силы. В результате оперативной работы в частном жилом доме по шоссе в Лаврики в Мурино был задержан 64-летний мужчина, который дал признательные показания.

«В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

По версии следствия, убийство было совершено 7 февраля в доме мужчины. Он вместе с Татьяной распивал спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошла ссора, и мужчина несколько раз ударил гостью кулаком по голове. В результате чего женщина скончалась.

«После убийства злоумышленник отчленил части тела и вывез в пакетах на обочину», — уточнили в региональном СК.

Отметим, по данным телеграм-канала Mash, помогла выйти на след предполагаемого убийцы его родственница. Она увидела ориентировку на поиск Татьяны после того, как видела ее в доме мужчины.