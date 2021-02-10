Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Петербургские пожарные локализовали крупный пожар в производственном здании и на складе на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Напомним, около 10 часов утра 10 февраля по всей площади загорелся производственный цех со складом пиломатериалов, площадью 1500 кв. метров и высотой 8 м. Была угроза распространения пламени на соседнее административное здание., в связи с этим ранг пожара повышался до второго номера.

«В 11:14 локализация пожара на площади 1500 кв. метров, — отметили в ГУ МЧС. — В 11:51 — ликвидация открытого горения».

На месте ЧП работает передвижная химико-радиационная лаборатория для контроля воздуха в районе пожара.

Всего ликвидации пожара от МЧС России занимаются 56 человек и 14 единиц техники.

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