Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 12:14 — REGNUM В Иркутской области вступил в силу приговор, вынесенный жительнице Усольского района, которая в ходе пьяной драки убила своего сына. Подробности сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Трагедия произошла в начале ноября 2020 года в одном из поселков Усольского района под воздействием алкоголя, который родственники совместно распивали.

Судя по описанию конфликта следователями, причиной убийства послужили банки с квашеной капустой, которые разбил сын. В какой-то момент после взаимных оскорблений и рукоприкладства женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанесла обидчику множественные ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Следователям раскаявшаяся подсудимая пояснила, что если бы была в трезвом состоянии, то не стала бы убивать сына, но в момент нанесения ударов она желала ему смерти, так как он сильно ее оскорблял и вел себя агрессивно.

За это преступление женщина получила шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.