Волгоград, , 12:25 — REGNUM Подозреваемого в попытке сбыта сильнодействующих наркотиков задержали полицейские в Волгограде. В общей сложности у 33-летнего безработного мужчины оперативники изъяли более 2,5 килограммов различных наркотиков, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, злоумышленник начал раскладывать наркотики по тайникам в октябре 2020 года. Мужчину задержали, при личном досмотре и в автомобиле, на котором он передвигался, полицейские обнаружили несколько свёртков с неизвестным веществом, в арендуемой им квартире нашли электронные весы, упаковочный материал и ещё несколько расфасованных пакетов с различными веществами. Экспертиза установила, что в пакетах находилось четыре разных вида сильнодействующих наркотиков общим весом более 2,5 килограмма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания, он находится под стражей.