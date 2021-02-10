Джакарта, , 11:55 — REGNUM Председатель подкомитета по расследованию авиационных происшествий национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо назвал проблему крушения «Боинга» 737−524 в Яванском море, сообщает Detik.

Нуркахио Утомо заявил, что проблема заключалась в самолете, на борту которого находилось 62 человека.

«На высоте 8150 футов дроссельная заслонка перемещалась назад», — заявил Нуркахио Утомо в ходе пресс-конференции, посвященной предварительному отчёту о расследовании авиакатастрофы.

Согласно данным бортового самописца, проблема с дроссельной заслонкой привела к снижению мощности двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии опубликован первоначальный отчет о расследовании авиакатастрофы Sriwijaya Air.

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