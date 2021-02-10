Уфа, , 12:08 — REGNUM Разведенный на кухне костер привел к пожару в двухквартирном доме в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 10 февраля на пульт спасателям Белебеевского района поступило сообщение о пожаре в доме в селе Знаменка. Прибыв на место, пожарные зафиксировали открытое горение в одной из квартир и на крыши кирпичного дома на две квартиры. Вскоре они ликвидировали пожар.

К счастью обошлось без пострадавших и погибших.

Согласно уточненным данным, в квартире, в которой возник пожар, не было газа, отопления и электричества. В связи с этим, мужчина 1960 года рождения, который в ней проживал, разводил на кухне костер, чтобы обогреться. Ночью мужчина заснул, а проснулся лишь, когда услышал звук автономного пожарного извещателя. В квартире уже горела перегородка между кухней и спальней. Мужчине удалось быстро покинуть дом.

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