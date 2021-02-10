Барнаул, , 11:52 — REGNUM В Алтайском крае вскрыт факт мошенничества с использованием факсимиле подписи губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как сообщает сегодня, 10 февраля, официальный телеграм-канал краевого правительства, от имени главы региона неизвестные рассылают письма руководителям предприятий и организаций с просьбой принять участие во внебюджетном финансировании государственных программ.

«Ни губернатор, ни члены правительства Алтайского края с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются. Эти письма являются фейками. Не доверяйте мошенникам. В случае поступления таких писем обращайтесь в полицию», — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.