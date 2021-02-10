Ангарск, Иркутская область, , 11:46 — REGNUM В Ангарский городской суд (Иркутская область) направлено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский трамвай». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере»). Подробности сегодня, 10 февраля, сообщает региональное СУ СК РФ.

Мзду начальник брал от представителя компании, занимающейся приобретением металлолома. Взамен директор МУПа заключал договоры купли-продажи лома черных и цветных металлов и осуществлял попустительство по службе в рамках заключенных договоров.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ангарске сегодня, 10 февраля, загорелся трамвай, следовавший по маршруту №6.

Читайте также: В Приангарье загорелся трамвай с пассажирами