Иваново, , 11:46 — REGNUM В получении взяток в крупном размере подозревается доцент кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет». Сотрудница вуза вместе со знакомой брала деньги со студентов за решение контрольных задач на экзаменах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, доцент предложила своей знакомой организовать небольшой «бизнес». В период сессии с 2018 по 2019 годы сообщница получала от студентов по телефону различные задания по дисциплине «Общая и неорганическая химия», выполняла их и передавала обратно. На экзаменах преподаватель выходила из аудитории, студенты спокойно списывали решения и ответы, а затем доцент выставляла «нужным» обучающимся удовлетворительные оценки. В общей сложности подозреваемые получили 216,9 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сообщницы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.