Барнаул, , 11:27 — REGNUM Власти Барнаула предпринимают меры для защиты граждан от падающего с крыш снега. В этом им помогают беспилотники. Как сообщает сегодня, 10 февраля, официальный телеграм-канал городской мэрии, уже проведено обследование кровель зданий в Ленинском и Октябрьском районах.

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«Вся полученная информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые в свою очередь будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель», — пояснил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае почти не прекращаются снегопады. После резкой оттепели в регионе произошло несколько ЧС, связанных со сходом снега. Одно из них случилось в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Там погибли четверо рабочих, которые расчищали крышу зернохранилища.

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В Барнауле 6 февраля под тяжестью снега частично обрушилась крыша жилого дома улице Тимуровская, 19, где проживают 206 человек.

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Позднее стало известно, что снег повредил 13 автомобилей и два газопровода в краевом центре.

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