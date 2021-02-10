Якутск, , 11:42 — REGNUM В Якутии завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является 49-летний житель пригорода Якутска. Ему вменяется 30 преступлений — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Читайте также: В Якутии педофил пытался совратить сына своего приятеля

В ходе следственных действий установлено, что с сентября 2013 по февраль 2020 года обвиняемый совершал в отношении малолетних дочерей своей супруги сексуальное насилие, угрожая применением силы, если они об этом расскажут матери.

На момент первого эпизода насилия девочкам было восемь и десять лет.

Следователь установил, что детям причинены нравственные страдания, а младшая девочка страдала невротическим расстройством.

Супруга обвиняемого — мать пятерых детей, о совершенных преступлениях узнала от самих дочерей после возбуждения уголовного дела, так как запуганные угрозами отчима девочки не сообщали ей о происходящем.

Преступления выявлены сотрудниками уголовного розыска. Выяснилось, что обвиняемый имеет погашенную судимость за изнасилование, о чем супруга не догадывалась.

Допрошено 15 свидетелей, проведено 10 судебных экспертиз, в том числе за пределами республики. Результаты экспертного исследования показали наличие у обвиняемого множественного расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии и эфебофилии. По местам жительства обвиняемого проведены обыски и установлены предметы, которые имеют доказательственное значение.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии вынесли приговор 31-летнему ранее судимому мужчине, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка.