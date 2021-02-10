Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM Руководительницу Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург) Екатерину Кейльман вызвали в полицию. Об этом директор сообщила журналистам.

Кейльман вызвали в отдел полиции № 7 Октябрьского района города, передаёт «ЕАН». По словам руководительницы, это произошло по жалобе экс-директора парка Владимира Черменинова.

«Известно, что его жене принадлежали несколько объектов на территории ЦПКиО», — уточняет издание.

Подробностей визита в полицию Кейльман не рассказала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке намеревались установить новое колесо обозрения за 60 млн рублей.

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