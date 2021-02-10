Улан-Удэ, , 11:06 — REGNUM Туристов и туристических операторов в Бурятии предупредили о сложной ледовой обстановке на Байкале. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства туризма республики.

«Доводим до вашего сведения о сложной ледовой обстановке и аномально тонком льде на озере Байкал и участившихся случаях провалов техники под лед с гибелью людей», — отметили в ведомстве.

Толщина льда местами составляет меньше 10 см. Ещё более усложняют ситуацию участившиеся землетрясения и движение ледового поля.

В связи с этим туроператоров призвали не перевозить на машинах и автобусах людей по льду озера. Предупреждение будет действовать, как отмечается, до особого распоряжения.

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