Ханты-Мансийск, , 10:49 — REGNUM В Югре задержаны четверо граждан при попытке хищения газового конденсата в Нефтеюганском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Полицейские предотвратили хищение газового конденсата Пресс-служба УМВД России по ХМАО

По версии полицейских, двое местных и двое жителей Тюменской области незаконно подключились к сливному патрубку конденсатосборника в составе газопровода. С помощью врезки они перекачивали газовый конденсат в ёмкости и перевозили сырьё для хранения на производственную базу в Нефтеюганске. Затем конденсат продавался.

На данный момент установлена причастность задержанных к хищению 42 кубометров газового конденсата на сумму 730 тыс. рублей. Их подозревают в совершении преступления по п. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).