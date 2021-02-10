Курск, , 10:38 — REGNUM В Курской области 10 февраля несколько муниципалитетов решили не выпускать в рейсы школьные автобусы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Причиной стало предупреждение ГИБДД о возможных снежных заносах на дорогах.

По словам председателя областного комитета образования и науки Натальи Пархоменко, муниципальные образования самостоятельно принимают решение о проведении занятий 10 февраля в дистанционном формате, в зависимости от погодных условий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 февраля на Курскую область обрушился сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, он продлится ещё несколько дней.

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