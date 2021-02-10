п. Парголово, , 10:38 — REGNUM В поселке Парголово на севере Санкт-Петербурга по повышенному номеру сложности пожарные тушат загоревшиеся производственный цех и склад. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В Петербурге загорелся производственный цех и склад Группа «Вконтакте» «ДТП и ЧП СПб»

Сообщение о возгорании на Выборгском шоссе, 232, поступило на пульт дежурного в 10:00 часов утра 10 февраля. Первый пожарный расчет прибыл на место уже в 10:10, а в 10:14 ранг пожара был повышен до номера 2.

«Горит производственный цех со складом», — отметили в ведомстве.

Как уточнили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб» в соцсети, в Парголово горит склад древесины.