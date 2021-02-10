Полтава, Украина, , 10:30 — REGNUM В Полтавской области Украины столкнулись два грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

В результате аварии с участием фур MAN и Renault погибли оба водителя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате погибли два пассажира автобуса, 13 человек получили ранения.

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