Борзя, Забайкальский край, , 10:18 — REGNUM Власти Забайкалья так и не решили вопрос с котельной в военном городке Борзя-3, где ещё 29 января произошла авария. С тех пор, как пишет chita.ru, местные жители замерзают: холодно и в квартирах, и в школе, которую из-за низкой температуры в здании учащиеся не посещают уже недели.

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Только сегодня, 10 февраля, заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил, что «ситуация взята на контроль».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики Забайкалья предупредили о значительном ухудшении погодных условий.

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