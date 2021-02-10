Чита, , 10:11 — REGNUM В Забайкальском крае, как и во многих других территориях Сибири и Дальнего Востока, грядёт похолодание. О значительном ухудшение погодных условий предупредили в региональном ГУ МЧС РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

По данным синоптиков, 11−12 февраля в Забайкалье усилится ветер (до 15−20 м/с), пойдёт снег (местами сильный), на дорогах образуется снежный накат, возможны заносы, гололедица. На этом фоне произойдёт понижение температурного фона на 10 градусов. Ночью 11 февраля температура опустится до 12−17°С (при прояснении будет 22−27°С), днём 4−9° (при облачности 10−15°С).

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные морозы возвращаются в Алтайский край: 12 и 13 февраля температура воздуха там будет опускаться до — 36 °C. А 12 февраля на большей части региона будет ещё холоднее — до — 39 °C.

Читайте также: Сильные морозы возвращаются в Алтайский край