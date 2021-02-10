Магадан, Магаданская область, , 10:09 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан 10 февраля в границах многоквартирных жилых домов на улице Пролетарской, 82 и 84, включая дворовую территорию между домами 82, 84 и 86, ввёл режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования для ликвидации последствий ураганного ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«В результате сильного ветра произошло обрушение кровли в многоквартирном жилом доме 82 на улице Пролетарской, в соседних домах были выбиты окна. В мэрии создана комиссия по установлению факта ущерба имуществу и определению степени утраты в результате происшествия. Принимаются исчерпывающие меры по ликвидации причиненного ущерба», — сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 10 февраля с самого утра бушевала стихия — ураганный ветер сносил кровли с домов, разрушал конструкции и автомобили.

Отменены занятия в школах и авиарейсы.