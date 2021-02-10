Жуинье-Сюр-Сарт, , 10:10 — REGNUM Во французском городе Жуинье-Сюр-Сарт арестовали мужчину, предположительно, совершившего 115 ложных вызовов в полицию. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Le Figaro.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов выехали на 10 из 115 ложных вызовов, которые мужчина мог совершать по ночам с 1 декабря 2020 по 25 января 2021 года.

Вероятно, подозреваемый изобретал надуманные предлоги для приезда полиции в состоянии алкогольного опьянения, считают следователи.

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