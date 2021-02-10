Соледар, ДНР, , 09:59 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили 10 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под огнём ВСУ оказался посёлок Коминтерново, в направлении которого было выпущено 10 гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС).

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

Напомним, стуками ранее украинские формирования трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив 14 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что перемирия в Донбассе по сути уже нет.

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