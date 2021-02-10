Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл порыв на трубе горячего водоснабжения в микрорайоне Уктус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент возник в частном секторе. Труба находится в муниципальной собственности с недавних пор — до сентября 2020 года она была в ведении Насосного завода.

«В настоящее время авария устраняется специалистами МУП «Екатеринбургэнерго», — сообщили в мэрии.

Течь на трубе уже удалось устранить, ведутся работы на запорной арматуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске (Свердловская область) остались без водоснабжения жители нескольких улиц из-за коммунальной аварии. Властями был организован подвоз воды.

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