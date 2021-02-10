Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM Верховный суд Бурятии изменил меру пресечения для двух подростков, обвиняемых в нападении на журналиста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, апелляционную жалобу на решение районного суда подал сам пострадавший.

Ранее двое нападавших были отправлены под домашний арест. Апелляционная инстанция приняла решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Обвиняемые взяты под стражу в зале суда. Срок стражи — до 31 марта 2021 года», — отметили в Верховном суде.

Напомним, на известного в республике 62-летнего тележурналиста напали во дворе его собственного дома 30 января. Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемые распивали спиртные напитки, когда увидели возвращавшегося домой пожилого мужчину. Возле дома они ударили его металлическим прутом по голове и затащили в подъезд.

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