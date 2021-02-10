Куйбышев, Новосибирская область, , 09:52 — REGNUM В городе Куйбышеве Новосибирской области произошло аварийное отключение теплоснабжения, в результате чего свыше 100 домов остались без тепла. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«10 февраля в 07:30 (3:30 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что в г. Куйбышев по ул. Краскома в результате дефекта на теплотрассе (диаметром 300 мм) произошло отключение теплоснабжения 105 домов (85 частных и 20 многоквартирных), 3 школы и 1 колледж», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого были отменены занятия в двух школах.

При этом указывается, что теплоноситель из системы отопления не сливался и в 12:00 (08:00 мск) подача тепла на все объекты была возобновлена.

«До полной ликвидации повреждения на подающей трубе теплоснабжения подача тепла производится через обратную трубу», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что для ликвидации аварии задействовано 17 человек и пять единиц техники, от МЧС — три человека и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Магдагачи в Приамурье 7 февраля перемёрз подземный водовод на территории больницы. Без водоснабжения остались учреждение здравоохранения и отапливающая его котельная.