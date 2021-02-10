Казань, , 09:49 — REGNUM В Татарии ведется доследственная проверка в связи с травмированием троих мальчиков в батутном центре в городе Казани. Следственные действия организовали после выявления в средствах массовой информации соответствующего сообщения. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по РТ.

Так, в Казани трое мальчиков получили травмы позвоночника во время нахождения в одном из батутных центров. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

ИА REGNUM напоминает, в Мордовии вынесен приговор в отношении воспитательницы одного из детских садов. Суд пришел к выводу, что ребёнок получил травму на батуте из-за того, что отсутствовала страховая поддержка и не было рядом ударопоглощающего покрытия.

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