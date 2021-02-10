Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM Прокуратура организовала проверку после пожара в двухэтажном здании вечерней школы Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Республики Алтай.

Предварительно установлено, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Спасатели эвакуировали из здания 102 человека, в том числе 80 детей.

«При выявлении нарушений законодательства будет приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики», — отметили в прокуратуре.

Напомним, пожар начался утром 10 февраля. Ему был присвоен второй ранг сложности, в ликвидации огня приняло участие 36 человек, задействовано также 10 единиц техники. Предположительно, причиной возгорания стала неправильнаяэксплуатация электронагревателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Учеников горевшей школы на Алтае переведут в другие учебные заведения