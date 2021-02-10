Уфа, 10 февраля 2021, 09:33 — REGNUM Автомобиль наехал на пешехода в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
Сообщается, что ДТП произошло рано утром 9 февраля на 5 км автотрассы Кусимовский рудник — Ст. Ташбулатово в Абзелиловском районе.
Отмечается, что автомобиль «Nissan Pathfinder», за рулем которого находился 36-летний мужчина, проживающий в Челябинской области, наехал на 44-летнего местного жителя.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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