Уфа, , 09:33 — REGNUM Автомобиль наехал на пешехода в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло рано утром 9 февраля на 5 км автотрассы Кусимовский рудник — Ст. Ташбулатово в Абзелиловском районе.

Отмечается, что автомобиль «Nissan Pathfinder», за рулем которого находился 36-летний мужчина, проживающий в Челябинской области, наехал на 44-летнего местного жителя.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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