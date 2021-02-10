Ставрополь, , 09:16 — REGNUM В Ставрополе произошел пожар в одной их многоэтажек по улице Бруснева. В результате пожара погиб мужчина, еще один человек доставлен с ожогами в больницу. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону, которым организована проверка по данному факту.

Возгорание произошло днем 9 февраля в одной из квартир, по предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Погибшему было 52 года, пострадавшей женщине — 59 лет.

Как сообщили в МЧС, пожар возник в квартире на первом этаже. Прибывшим на место спасателям и пожарным пришлось эвакуировать жильцов дома. Всего было выведено из подъезда 52 человека, в том числе девять детей. Пострадавших среди них нет. В настоящее время причины пожара устанавливают эксперты и следователи.