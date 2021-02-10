Улан-Удэ, , 09:13 — REGNUM В Бурятии с начала года произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, за аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 71 подобный случай.

В результате аварий погибли три человека, что почти в четыре раза меньше, чем в январе 2020 года. Травмы получили ещё 76 участников дорожного движения.

В большинстве случаев виновниками аварий становились водители, причём, в одном смертельном ДТП водитель был пьян. Пешеходы спровоцировали лишь три происшествия, в которых погиб один человек, двое пострадали. При этом к ответственности за нарушения правил привлечены 365 пешеходов.

«Всего сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением возбуждено 31 487 дел об административных правонарушениях, из них свыше 18 тысяч по нарушениям, выявленным камерами ЦАФАП ГИБДД», — отметили в ведомстве.