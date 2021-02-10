Барнаул, , 09:08 — REGNUM В Алтайском крае с 11 по 13 февраля ожидается аномально холодная погода. Как сообщает сегодня, 10 февраля, региональное ГУ МЧС РФ, в эти дни температура воздуха местами будет опускаться до — 36 °C. А 12 февраля на большей части региона будет ещё холоднее — до — 39 °C.

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В связи с этим спасатели напоминают гражданам о рисках, связанных с низкими температурами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Сибири после «весеннего» потепления температура воздуха может опуститься до — 30 °C, предупреждал Гидрометцентр России.

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