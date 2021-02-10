Варшава, , 09:06 — REGNUM Вечером, 9 февраля, в польском Славно (Западно-Поморское воеводство) полицейский на служебном автомобиле преследовал участника ДТП. В какой-то момент полицейский применил стрельбу. Об этом передает Polskie Radio 24.

«40-летний водитель «Рено Лагуна» подозревается в том, что сбил двух мальчиков 11 и 12 лет на обозначенном пешеходном переходе. Это произошло в Славно на пересечении улиц Войска Польского и Зеленой. Проходившие полицейские были свидетелями этого события», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь местной полиции Кинга Варчак.

По её словам, один из полицейских начал помогать сбитым мальчикам, вызвал скорую помощь, а другой — начал преследование на служебном автомобиле скрывшегося с места водителя.

Подозреваемый в организации ДТП уезжал от полицейского на высокой скорости, при этом нарушил еще ряд правил дорожного движения. Осознав, что он представляет опасность для иных водителей и пешеходов, полицейский во время погони сделал предупредительные выстрелы. Подозреваемый тогда остановился и начал убегать пешком, после чего бы пойман сотрудником полиции.

После анализа в крови задержанного мужчины было обнаружено 1,2 промилле алкоголя. Он задержан. Сбитым мальчикам оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждались.