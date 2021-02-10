Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM В столице Горного Алтая завершено расследование в отношении 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в хулиганстве с применением предметом, используемых в качестве оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в ночь на 1 на 2 ноября 2020 года он подошёл к полицейской машине и постучался в окно. Когда один из сотрудников полиции открыл дверь, мужчина бросил в салон муляж боевой гранаты с криком «Держите гранату!». Правоохранителям пришлось срочно покинуть машину.

Как отмечается, в этот момент горожанин был пьян, при этом снимая свои действия на телефон. По мнению следователей, таким образом он пытался проверить реакцию сотрудников, а видеоролик намеревался опублиоковать в сети.

«Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в управлении.