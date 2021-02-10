Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Эпизоотическая ситуация на территории Бурятии остаётся напряжённой. Об этом заявил зампред регионального правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской, передали ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

10 февраля он провёл очередное рабочее совещание по этой теме. Как отмечается, за прошедший период были приняты меры, направленных на недопущение распространения бешенства. В их числе, напомним, ужесточили наказание для нерадивых хозяев, отпускающих своих собак на самовыгул.

Тем не менее, 15 муниципальных образований к настоящему времени признаны неблагополучными по бешенству.

«Главам муниципальных образований, где обстановка по бешенству остается неблагополучной, поручено усилить работу по организации муниципального контроля и стабилизации обстановки с распространением опасного вируса. Результаты этой работы будут рассмотрены на следующем рабочем совещании», — отметили в агентстве.